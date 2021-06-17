В «Спартак» может перейти третий бомбардир Сегунды

Нападающий испанской «Альмерии» Садик Умар может продолжить карьеру в РПЛ.

По информации AS, московский «Спартак» предложил за игрока € 16 млн.

«Альмерия» оценивает своего форварда в € 30 млн, а его сумма отступных, прописанная в контракте, составляет € 60 млн.

Умар в минувшем сезоне забил 20 голов и отдал 4 результативные передачи во второй испанской лиге, заняв третье место в гонке бомбардиров.

СМИ сообщают, что предложение о трансфере 24-летнего футболиста сделал франкфуртский «Айнтрахт». Немецкий клуб предложил € 18 млн.

В это межсезонье «Спартак» возглавил Руй Витория.

Последним местом работы Витории был «Аль-Наср». Клуб из Саудовской Аравии он возглавлял с 2019 по 2020 год. В ходе своей карьеры Руй также тренировал «Бенфику», «Виторию», «Пасуш де Феррейра» и другие команды в Португалии.