Нидерланды обыграли Австрию, Промес остался в запасе

Сегодня, 17 июня, сборная Нидерландов встретилась с национальной командой Австрии. Матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме и завершился победой нидерландской команды со счётом 2:0. Обслуживала встречу бригада арбитров из Израиля во главе с Орелем Гринфилдом.

Счёт в матче открыла сборная Нидерландов. Гол на 10-й минуте забил нападающий Мемфис Депай, реализовавший пенальти, который сам и заработал. На 67-й минуте оранжевые удвоили своё преимущество. Автором гола стал Дензел Дюмфрис. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу голландцев. Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес провёл весь матч на скамейке запасных.

Напомним, в группе C, помимо голландцев и австрийцев, выступают национальные команды Украины и Северной Македонии. Нидерланды, набрав шесть очков, лидируют в квартете и уже гарантировали себе выход в плей-офф. У Украины и Австрии по три очка в активе, Северная Македония пока без очков.