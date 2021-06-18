Хабиб Нурмагомедов: если играть в футбол, то в Премьер-лиге. Не в российской, в английской

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался на одной из пресс-конференций по поводу своих перспектив в футболе.

«Могу ли я оказаться в чемпионате Казахстана? Ну, если играть, то в Премьер-лиге. Не в российской, в английской (смеётся). А так, если играть профессионально — мне скоро 33 года будет. Куда уже дергаться? Но всё-таки хоть какую-то футбольную историю мне бы хотелось построить. У меня есть проекты в этом направлении, скоро услышите. А самому играть, не имея любительской карьеры, сразу переходить в профессионалы… Не хочется быть якорем для какой-то команды. В благотворительном матче я бы мог сыграть. Со стариками, которые уже ушли, на их фоне я бы мог побегать», — сказал Хабиб в видео пресс-конференции на YouTube-канале Eagle Fighting Championship.