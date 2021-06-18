Ярмоленко: переполняет чувство гордости за сборную Украины. Эта победа — для болельщиков

Нападающий и капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко высказался после победы в матче 2-го тура Евро-2020 с национальной командой Северной Македонии (2:1).

«Чувство гордости переполняет меня. Рад за команду, наших болельщиков. Тяжёлая игра, тяжёлый соперник. Я очень рад. Поздравляю всех с победой. Теперь нужно пару дней на восстановление и двигаемся дальше.

Спасибо огромное болельщикам, что приехали, поддерживали нас на протяжении всего матча. Ощущали эту поддержку, чувствовали, что дома наши родные, украинские болельщики поддерживают нас. Эта победа для них.

Первый тайм выиграли 2:0, но знали, что после перерыва команда соперника будет бежать вперёд, будет атаковать. Им терять нечего, мы это прекрасно знали. Очень тяжёлая игра. На чемпионате Европы, думаю, лёгких матчей не бывает. Оставили очень много сил.

На скамейке очень переживал. На поле полегче, не так переживаешь, как когда со стороны смотришь», — приводит слова Ярмоленко UA-Football.