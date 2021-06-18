Булыкин предположил, почему всем нравится Станислав Черчесов

Бывший футболист «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин оценил действующего главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

«Мы знакомы со Станиславом Черчесовым, но я ему не забивал, как он любит говорить (смеётся). Я приезжал на базу в Новогорск перед вылетом команды в Санкт-Петербург, пообщались немного, пожелал всем удачи.



Черчесов хорошо разбирается в футболе, у него отличный тренерский штаб вместе. Полночью доверяю главному тренеру: он видит всех футболистов на тренировках, играх, проводит большую аналитическую работу. Выбирает исключительно тех, кто может принести результат.



Чувствуется ли, что тренерский штаб — это друзья? Обычно все игроки смотрят на авторитет тренера: как он общается с футболистами. Он может пошутить, в другом случае — жёстко высказаться или накричать. Надо понимать, к кому и с какой стороны подходить, а не всех под одну гребёнку. Микроклимат в команде нельзя нарушать. У Черчесова есть понимание психологии человека. Он всегда может объяснить свои действия как по футбольным правилам, так и в психологическом плане. Когда общаюсь с Черчесовым, чувствую, что у него есть не только большой футбольный опыт, но и жизненный. Учитывая тот факт, что он играл на очень высоком уровне, понимает не только российский футбол, но и международный — вопросов оставаться не должно. Мы можем поговорить с ним на европейском языке. Если он может пошутить с кем-то на другом языке — это только добавит плюсов тренеру. В плане юмора и коммуникабельности Черчесов очень хорош. Может быть, поэтому он всем нравится. Но как тренер он может и накричать на тренировке», — сказал Булыкин в эфире подкаста «Чемпионата».

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