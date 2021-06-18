Дюмфрис признан лучшим игроком матча Нидерланды — Австрия. Это его вторая награда кряду

25-летний крайний защитник сборной Нидерландов Дензел Дюмфрис, выступающий на родине за ПСВ, признан лучшим игроком встречи второго тура чемпионата Европы – 2020 со сборной Австрии (2:0). Об этом сообщается в «твиттере» УЕФА.
Для него эта награда стала второй кряду, ранее он был признан лучшим в матче со сборной Украины (3:2).
В прошедшем сезоне за ПСВ Дюмфрис принял участие в 41 матче, в котором отметился четырьмя забитыми мячами и девятью результативными передачами. Портал Transfermarkt.de оценивает футболиста в € 16 млн.
Напомним, в группе C, помимо голландцев и австрийцев, выступают национальные команды Украины и Северной Македонии. Нидерланды, набрав шесть очков, лидируют в квартете и уже гарантировали себе выход в плей-офф. У Украины и Австрии по три очка в активе, Северная Македония пока без очков.
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