Колумбия не сумела обыграть Венесуэлу в матче Кубка Америки — 2021
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В Гоянии (Бразилия) на стадионе «Олимпико Педро Лудовико» состоялся матч второго тура группы B Кубка Америки – 2021 между сборными Колумбии и Венесуэлы, который завершился безголевой ничьей – 0:0.
Колумбия владела тотальным преимуществом в этом матче – 65% на 35% в их пользу по владению мячом и 23-2 по ударам, из которых 8-0 в створ, однако конвертировать это в забитые мячи им так и не удалось.
Таким образом, Колумбия, набрав четыре очка в двух турах, возглавляет турнирную таблицу группы B. Венесуэла, набрав первое очко на турнире, — на третьем месте.
Напомним, на старте турнира Колумбия обыграла Эквадор (1:0), а Венесуэла крупно уступила Бразилии (3:0). В следующем матче колумбийцы сыграют с Перу, а венесуэльцы с Эквадором.
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