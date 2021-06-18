Колумбия не сумела обыграть Венесуэлу в матче Кубка Америки — 2021

В Гоянии (Бразилия) на стадионе «Олимпико Педро Лудовико» состоялся матч второго тура группы B Кубка Америки – 2021 между сборными Колумбии и Венесуэлы, который завершился безголевой ничьей – 0:0.

Колумбия владела тотальным преимуществом в этом матче – 65% на 35% в их пользу по владению мячом и 23-2 по ударам, из которых 8-0 в створ, однако конвертировать это в забитые мячи им так и не удалось.

Таким образом, Колумбия, набрав четыре очка в двух турах, возглавляет турнирную таблицу группы B. Венесуэла, набрав первое очко на турнире, — на третьем месте.

Напомним, на старте турнира Колумбия обыграла Эквадор (1:0), а Венесуэла крупно уступила Бразилии (3:0). В следующем матче колумбийцы сыграют с Перу, а венесуэльцы с Эквадором.