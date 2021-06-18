Депай показал льва во всю спину, Арнаутович общался с Алабой. Фото победы Нидерландов

17 июня в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена» в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 национальная команда Нидерландов одержала уверенную победу над сборной Австрии. Встреча завершилась со счётом 2:0.

25-летний крайний защитник сборной Нидерландов Дензел Дюмфрис, выступающий на родине за ПСВ, признан лучшим игроком встречи. Для него эта награда стала второй кряду, ранее он был признан лучшим в матче со сборной Украины (3:2).

Напомним, в группе C, помимо голландцев и австрийцев, выступают национальные команды Украины и Северной Македонии. Нидерланды, набрав шесть очков, лидируют в квартете и уже гарантировали себе выход в плей-офф. У Украины и Австрии по три очка в активе, Северная Македония пока без очков.

Лучшие кадры с матча Нидерланды — Австрия — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.