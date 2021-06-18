Дилейни: матч с Бельгией получился хорошим, мы мощно начали

Полузащитник сборной Дании Томас Дилейни поделился эмоциями после матча с Бельгией (1:2) на Евро-2020.

«Матч получился хорошим, мы мощно начали. На «Паркене» нас в спину подгонял сумасшедший попутный ветер – это было изумительно, и мы этим воспользовались. Мы смирились с тем, что нам тяжело было снова оказаться здесь и петь национальный гимн. Собираясь вместе в круг перед игрой, мы жмём воображаемую кнопку и говорим: «А теперь выложимся по полной». Мы хорошо подготовились и ждали этого несколько лет», – цитирует футболиста официальный сайт УЕФА.

Сборная Дании во втором матче группового этапа уступила бельгийцам со счётом 1:2. У хозяев гол забил Юссуф Поульсен, у гостей отличились Торган Азар и Кевин Де Брёйне. Следующий матч датчане проведут со сборной России 21 июня в Копенгагене.