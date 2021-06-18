Гинтер летом может покинуть «Боруссию» М, игрока предложили «Барселоне» и «Тоттенхэму»

Немецкий защитник Маттиас Гинтер этим летом может покинуть мёнхенгладбахскую «Боруссию». Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, контракт 27-летнего игрока с клубом истекает в 2022 году, а предпосылок к продлению соглашения пока нет. Агент Гинтера в последние дни предлагал усулги центрального «Барселоне» и «Тоттенхэму».

В завершившемся сезоне чемпионата Германии Гинтер провёл 34 матча, забил два гола, отдал одну голевую передачу и получил две жёлтые карточки. Игрок выступает за клуб из Мёнхенгладбаха с 2017 года. Ранее он играл за дортмундскую «Боруссию» и «Фрайбург». Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 30 млн.

В прошедшем сезоне Бундеслиги «Боруссия» М с 49 очками заняла восьмое место в турнирной таблице.