Гинтер летом может покинуть «Боруссию» М, игрока предложили «Барселоне» и «Тоттенхэму»

Немецкий защитник Маттиас Гинтер этим летом может покинуть мёнхенгладбахскую «Боруссию». Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, контракт 27-летнего игрока с клубом истекает в 2022 году, а предпосылок к продлению соглашения пока нет. Агент Гинтера в последние дни предлагал усулги центрального «Барселоне» и «Тоттенхэму».
В завершившемся сезоне чемпионата Германии Гинтер провёл 34 матча, забил два гола, отдал одну голевую передачу и получил две жёлтые карточки. Игрок выступает за клуб из Мёнхенгладбаха с 2017 года. Ранее он играл за дортмундскую «Боруссию» и «Фрайбург». Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 30 млн.
В прошедшем сезоне Бундеслиги «Боруссия» М с 49 очками заняла восьмое место в турнирной таблице.
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