«Уотфорд» предложил вингеру «Спортинга» Кабралу 4-летний контракт

«Уотфорд» планирует подписать игрока португальского «Спортинга» Жовани Кабрала. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, английский клуб предложил игроку четырёхлетний контракт с возможностью дальнейшего продления ещё на год. В настоящее время «Уотфорд» и «Спортинг» ведут переговоры по 23-летнему футболисту из Кабо-Верде.

В завершившемся сезоне чемпионата Португалии Кабрал провёл за «Спортинг» 24 матча (6 в основе), забил пять голов (три с пенальти), отдал четыре голевые передачи и получил две жёлтые карточки. Футболист является воспитанником «Спортинга», контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 8 млн.

В минувшем сезоне «Спортинг» с 85 очками занял первое место в чемпионате Португалии. «Уотфорд» набрал 91 очко в Чемпионшипе и со второго места вышел в АПЛ.