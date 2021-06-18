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Бывший футболист «Зенита» Горшков возглавил «Иртыш»

Бывший футболист «Зенита» Горшков возглавил «Иртыш»
Сергей Сорокин
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Решением попечительского совета «Иртыша» главным тренером команды назначен Александр Горшков, сообщает пресс-служба клуба.

В 1987 году Горшков дебютировал в профессиональном футболе в составе ФК «Стахановец» (Стаханов). В дальнейшем выступал в составе команд СКА (Киев), «Нива» (Винница), «Черноморец» (Одесса), «Жемчужина» (Сочи), «Сатурн» (Раменское). Но самые яркие моменты игровой карьеры Александра Горшкова связаны с «Зенитом», где он выступал в 1997-2001 и 2004-2008 годах (195 матчей, 23 гола). За сборную России сыграл два товарищеских матча в 1998 году. Также в 2003 году сыграл четыре отборочных матча к чемпионату Европы – 2004 в составе сборной Украины.

После завершения карьеры игрока Александр Викторович тренировал «Зенит-М» (2009-2010, 2017-2018 гг.), калиниградскую «Балтику» (2011 г.), «Нижний Новгород» (2012 г.), «Русь» (2012 г.), раменский «Сатурн» (2014 г.), «Зенит-2» (2018 г.), латвийский «Даугавпилс» (2020 г.). Ассистировал главному тренеру в пермском «Амкаре» (2013 г.).

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