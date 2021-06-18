«Тоттенхэм» передумал назначать Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера

Бывший главный тренер «Фиорентины» Дженнаро Гаттузо не возглавит «Тоттенхэм Хотспур», утверждает The Athletic.



По информации издания, руководство лондонского клуба отказалось от идеи пригласить итальянского специалиста после бурной реакции болельщиков, которые оказались недовольны таким выбором. С Дженнаро велись переговоры, но назначение не состоится.



Накануне, 17 июня, Гаттузо покинул пост главного тренера «Фиорентины» спустя три недели после назначения. Причиной стали разногласия с руководством. Ранее Дженнаро возглавлял «Наполи», откуда ушёл по окончании сезона-2020/2021, а также «Милан» и другие команды.



«Тоттенхэм» в минувшем сезоне занял седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Видеообзор победы «Тоттенхэма» над «Лестером» в последнем туре АПЛ: