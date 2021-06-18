Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Тоттенхэм» передумал назначать Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера

«Тоттенхэм» передумал назначать Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера
Михаил Рождественский
Комментарии

Бывший главный тренер «Фиорентины» Дженнаро Гаттузо не возглавит «Тоттенхэм Хотспур», утверждает The Athletic.

По информации издания, руководство лондонского клуба отказалось от идеи пригласить итальянского специалиста после бурной реакции болельщиков, которые оказались недовольны таким выбором. С Дженнаро велись переговоры, но назначение не состоится.

Накануне, 17 июня, Гаттузо покинул пост главного тренера «Фиорентины» спустя три недели после назначения. Причиной стали разногласия с руководством. Ранее Дженнаро возглавлял «Наполи», откуда ушёл по окончании сезона-2020/2021, а также «Милан» и другие команды.

«Тоттенхэм» в минувшем сезоне занял седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Новость по теме
Источник: Гаттузо согласовал контракт с «Тоттенхэмом» до 2023 года с зарплатой в € 2,5 млн

Видеообзор победы «Тоттенхэма» над «Лестером» в последнем туре АПЛ:

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021