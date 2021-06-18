Талисман Евро-2020 показал Черчесову, как нужно открывать бутылки

Талисман Евро-2020 снялся в специальном ролике, в котором показал главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову, как нужно открывать бутылки.
Права на видео принадлежат UEFA. Посмотреть видео можно в «твиттере» Евро-2020.
Ранее наставник стал героем обсуждений в социальных сетях после ответа на жест нападающего Португалии Криштиану Роналду. Черчесова на пресс-конференции спросили, видел ли он, что сделал Роналду. Наставник сборной России в ответ открыл бутылку колы с помощью другой бутылки и отпил из неё.
Напомним, звезда португальской сборной на пресс-конференции после матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Венгрией (3:0) заменил спонсорский напиток — бутылки Coca-Cola — на воду.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходят с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
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