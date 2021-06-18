Роберто Карлос: «Спартак» хотел купить меня, но «Интер» предложил намного больше

Легендарный защитник сборной Бразилии Роберто Карлос рассказал, как сорвался его переход в московский «Спартак».
«У меня действительно была возможность оказаться в «Спартаке» — представители клуба прилетали в Бразилию на переговоры. Я тогда был молод и играл за «Палмейрас», который собирался меня продавать. Но «Интер», куда я в итоге перешёл, предложил за меня намного больше, и «Палмейрас» выбрал более выгодный вариант.
Поэтому если кто-то думал, что я связан с Россией только с 2011 года, когда перешёл в «Анжи», то нет — первые контакты с вашей страной случились ещё в 90-е», — цитирует Роберто Карлоса Sport24.
В чемпионате России Роберто Карлос провёл за «Анжи» 25 матчей. Был временным помощником исполняющего обязанности главного тренера команды. В 2012 году был назначен директором команды.
- 18 июня 2021
-
11:03
-
10:45
-
10:42
-
10:39
-
10:13
-
10:07
-
10:07
-
09:49
-
09:39
-
09:20
-
09:01
-
09:00
-
09:00
-
09:00
-
08:45
-
08:40
-
08:31
-
08:05
-
08:00
-
07:56
-
07:12
-
05:21
-
04:56
-
04:33
-
04:01
-
03:44
-
03:28
-
02:52
-
02:27
-
02:19
-
01:58
-
01:45
-
01:25
-
00:38
-
00:22