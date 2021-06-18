Роберто Карлос: «Спартак» хотел купить меня, но «Интер» предложил намного больше

Легендарный защитник сборной Бразилии Роберто Карлос рассказал, как сорвался его переход в московский «Спартак».



«У меня действительно была возможность оказаться в «Спартаке» — представители клуба прилетали в Бразилию на переговоры. Я тогда был молод и играл за «Палмейрас», который собирался меня продавать. Но «Интер», куда я в итоге перешёл, предложил за меня намного больше, и «Палмейрас» выбрал более выгодный вариант.



Поэтому если кто-то думал, что я связан с Россией только с 2011 года, когда перешёл в «Анжи», то нет — первые контакты с вашей страной случились ещё в 90-е», — цитирует Роберто Карлоса Sport24.



В чемпионате России Роберто Карлос провёл за «Анжи» 25 матчей. Был временным помощником исполняющего обязанности главного тренера команды. В 2012 году был назначен директором команды.

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