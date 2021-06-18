Роберто Карлос: говорю всем: «Путин — топ-президент»

Легендарный защитник сборной Бразилии Роберто Карлос рассказал о своём отношении к России и её президенту Владимиру Путину.



«Последний раз был в России три года назад, во время чемпионата мира. Я обожаю русских и до сих пор благодарен за потрясающее гостеприимство. То, как меня принимали в Москве, Махачкале, было незабываемо.



В Испании или Бразилии первое время особенно много вопросов было про «Анжи». В последнее время — в основном про города: как там в Москве, что посмотреть в Санкт-Петербурге.



Говорю всем: «Путин — топ-президент» — цитирует Роберто Карлоса Sport24.



В чемпионате России Роберто Карлос провёл за «Анжи» 25 матчей. Был временным помощником исполняющего обязанности главного тренера команды. В 2012 году был назначен директором команды.