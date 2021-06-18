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Роберто Карлос: говорю всем: «Путин — топ-президент»

Роберто Карлос: говорю всем: «Путин — топ-президент»
Сергей Сорокин
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Легендарный защитник сборной Бразилии Роберто Карлос рассказал о своём отношении к России и её президенту Владимиру Путину.

«Последний раз был в России три года назад, во время чемпионата мира. Я обожаю русских и до сих пор благодарен за потрясающее гостеприимство. То, как меня принимали в Москве, Махачкале, было незабываемо.

В Испании или Бразилии первое время особенно много вопросов было про «Анжи». В последнее время — в основном про города: как там в Москве, что посмотреть в Санкт-Петербурге.

Говорю всем: «Путин — топ-президент» — цитирует Роберто Карлоса Sport24.

В чемпионате России Роберто Карлос провёл за «Анжи» 25 матчей. Был временным помощником исполняющего обязанности главного тренера команды. В 2012 году был назначен директором команды.

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