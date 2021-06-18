Швеция — Словакия: онлайн-трансляция матча чемпионата Европы начнётся в 16:00

Сегодня, 18 июня, состоится матч сборных Швеции и Словакии. Встреча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров из Германии во главе с Даниэлем Зибертом. Помогать ему будут ассистенты Ян Зайдель и Рафаэль Фольтин. Резервный рефери — болгарин Георги Кабаков.
Напомним, в группе E, помимо шведов и словаков, выступают национальные команды Испании и Польши.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
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