«Рубин» предложил Зареме Салиховой две должности в клубе
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«Рубин» в своём клубном «твиттере» предложил Зареме Салиховой, жене владельца «Спартака» Леонида Федуна, сразу две должности в казанском клубе.
«Уважаемая Зарема! Готовы не только взять вас вне конкурса на должность SMM, но и даже принять в совет директоров, которого у нас, правда, нет, однако ради такого дела мы готовы его создать!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Ранее пресс-служба «Рубина» сообщила о переходе своего SMM-менеджера в московский «Спартак». В казанском клубе также отметили, что начался поиск кандидата на замену. Претендентов ожидает собеседование с главным тренером Леонидом Слуцким. В апреле SMM-менеджер «Спартака» Иван Корж сообщил, что покидает клуб. Корж работал в столичном клубе с конца 2019 года.
Новость по темеSMM-менеджер «Рубина» переходит в «Спартак»
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