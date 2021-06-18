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Безуглов получил футболку в честь 100-го матча в качестве главного врача сборной России

Безуглов получил футболку в честь 100-го матча в качестве главного врача сборной России
Павел Левкович
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Перед тренировкой Эдуард Безуглов получил футболку в честь 100-го матча в качестве главного врача команды, передаёт корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович. Первый матч специалиста был при Фабио Капелло против Кот-д’Ивуара (1:1).

Напомним, сборная России продолжает подготовку к матчу с национальной командой Дании на чемпионате Европы – 2020. Защитник Марио Фернандес под наблюдением врачей занимается процедурами отдельно от команды. Остальные футболисты находятся в общей группе.

Напомним, Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходят с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

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