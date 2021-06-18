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Источник: «Уфа» платила тренерскому штабу сборной Украины за участие Зинченко в Евро-2016

Источник: «Уфа» платила тренерскому штабу сборной Украины за участие Зинченко в Евро-2016
Сергей Сорокин
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Спортивный журналист Андрей Сенькив в передаче YouTube-канала ТаТоТаке заявил, что полузащитник сборной Украины Александр Зинченко выступал за национальную команду на Евро-2016 на коррупционной основе.

Сенькив рассказал, что генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов с футбольными агентами обратился к тренеру сборной Украины Михаилу Фоменко с просьбой дать возможность Зинченко сыграть Евро-2016, чтобы игрок смог набрать необходимое количество матчей за сборную для перехода в «Манчестер Сити».

Журналист сообщил, что за каждую минуту Зинченко на поле тренерский штаб сборной Украины получал от российского клуба по $ 1 тыс. На Евро-2016 сборная Украины проиграла все матчи и не вышла из группы. Зинченко стал игроком «Манчестер Сити» летом 2016 года.

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