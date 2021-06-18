Даниил Фомин: сборная России прибавляет от матча к матчу. Поймали ритм и вкатились в Евро

Полузащитник сборной России Даниил Фомин высказался о подготовке к матчу заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы с Данией, который состоится 21 июня в Копенгагене. Начало — в 22:00 мск.
«Игру Бельгии и Дании смотрели, конечно. Плюсы и минусы нам тренер ещё подскажет. Я смотрел один, может, что-то и подсмотрел, но пока готовимся. Дания — хорошая сборная, первый тайм они провели качественно. Подготовка идёт к серьёзному сопернику.
Можно сказать, что мы прибавляем от матча к матчу. Поймали ритм, атмосферу и вкатились в турнир. У нас есть лишний день на восстановление, в отличие от соперника. Все силы нужно отдать на Данию. Надеюсь, всё будет нормально. Каждый смотрит и следит за нашей группой. Но разговоров о раскладах и о том, что устроит нас, нет. Каждый думает, что отталкиваться нужно от себя.
После поражения не всегда приятные ощущения, а после побед настроение лучше. Настроение у нас менялось, но мы готовились к финнам и играли на победу, чтобы бороться за выход. Готовимся дальше, мы ещё не вышли. Настроение, повторюсь, хорошее, после Дании нужно оставить такое же», — передаёт слова Фомина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
- 18 июня 2021
-
14:03
-
13:48
-
13:43
-
13:08
-
13:00
-
13:00
-
12:58
-
12:57
-
12:52
-
12:52
-
12:34
-
12:20
-
11:53
-
11:42
-
11:37
-
11:36
-
11:24
-
11:03
-
10:45
-
10:42
-
10:39
-
10:13
-
10:07
-
10:07
-
09:49
-
09:39
-
09:20
-
09:01
-
09:00
-
09:00
-
09:00
-
08:45
-
08:40
-
08:31
-
08:05