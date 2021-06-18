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Даниил Фомин: сборная России прибавляет от матча к матчу. Поймали ритм и вкатились в Евро

Даниил Фомин: сборная России прибавляет от матча к матчу. Поймали ритм и вкатились в Евро
Павел Левкович
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Полузащитник сборной России Даниил Фомин высказался о подготовке к матчу заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы с Данией, который состоится 21 июня в Копенгагене. Начало — в 22:00 мск.

«Игру Бельгии и Дании смотрели, конечно. Плюсы и минусы нам тренер ещё подскажет. Я смотрел один, может, что-то и подсмотрел, но пока готовимся. Дания — хорошая сборная, первый тайм они провели качественно. Подготовка идёт к серьёзному сопернику.

Можно сказать, что мы прибавляем от матча к матчу. Поймали ритм, атмосферу и вкатились в турнир. У нас есть лишний день на восстановление, в отличие от соперника. Все силы нужно отдать на Данию. Надеюсь, всё будет нормально. Каждый смотрит и следит за нашей группой. Но разговоров о раскладах и о том, что устроит нас, нет. Каждый думает, что отталкиваться нужно от себя.

После поражения не всегда приятные ощущения, а после побед настроение лучше. Настроение у нас менялось, но мы готовились к финнам и играли на победу, чтобы бороться за выход. Готовимся дальше, мы ещё не вышли. Настроение, повторюсь, хорошее, после Дании нужно оставить такое же», — передаёт слова Фомина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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Сборная России победила, но перед Данией нужно перестраивать оборону. Иначе – беда Сборная России победила, но перед Данией нужно перестраивать оборону. Иначе – беда
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