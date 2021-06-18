Соболев рассказал о своём отношении к акции в поддержку Эриксена

Нападающий сборной России Александр Соболев рассказал о своём отношении к акции в поддержку полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена.



«К акции в честь Эриксена отношусь положительно. Кристиану — здоровья. Если будем обсуждать это внутри команды, то я не против поддержать такую акцию.



Лично я ожидал, что Дания будет играть хорошо против Бельгии. У них яркая сборная, и считал, что Бельгии будет тяжело. При 1:1 и не думал, что Бельгия забьёт, ещё и победит», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.



Напомним, в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020 сборные Дании и Бельгии прервали матч на 10-й минуте в честь Кристиана Эриксена, который недавно пережил остановку сердца прямо во время матча континентального первенства. Футболисты выбили мяч в аут, а трибуны взорвались аплодисментами. На трибуне датских фанатов появилась большая растяжка с надписью «Вся Дания с тобой, Кристиан».