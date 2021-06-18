Фомин: врачи говорили, что у Фернандеса всё могло быть серьёзно. Мы переживали

Полузащитник сборной России Даниил Фомин высказался о травме защитника Марио Фернандеса, полученной в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Финляндией (1:0).



«Первое впечатление от травмы Марио было тревожное, переживали. Врачи говорили, что могло быть всё серьёзно. Сейчас всё здорово, он с нами в сборной. Надеюсь, у него будет хорошая динамика и он нам ещё поможет.



Не хочется рассуждать о том, что было бы, если бы играли с Данией в Санкт-Петербурге, а не в Копенгагене. Ситуация такая, какая есть. Готовимся и не думаем об этом», — передаёт слова Фомина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.



Матч заключительного, 3-го тура группового этапа Евро-2020 Россия — Дания состоится 21 июня в Копенгагене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.