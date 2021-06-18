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Соболев: нужно выходить и обыгрывать Данию. Постараемся не разочаровать всех

Соболев: нужно выходить и обыгрывать Данию. Постараемся не разочаровать всех
Павел Левкович
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Нападающий сборной России Александр Соболев поделился ожиданиям от матча с национальной командой Дании на чемпионате Европы – 2020.

«Уверенность в своих силах есть, всё зависит от нас. Нужно выходить и обыгрывать Данию. Мы в это верим и работаем над этим. Постараемся не разочаровать всех.

Марио чувствует себя хорошо. Медицинский штаб работает. Надеюсь, что он сможет сыграть. Марио стеснительный и всегда говорит, что у него все хорошо.

Без болельщиков играть не очень хорошо. Но когда ты на выезде их всегда мало, конечно. Но наши болельщики будут всё равно с нами, вся страна объединена: дома, в фанзонах и во всех городах.

Никто из нас и лично я не боимся идти в стыки. Если боятся, нечего играть в футбол», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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