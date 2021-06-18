В УЕФА отреагировали на информацию о переносе финала Евро-2020 из Лондона в Будапешт

В УЕФА прокомментировали информацию, что финальный матч чемпионата Европы — 2020 могут перенести из Лондона в Будапешт. Напомним, на «Уэмбли» также должны пройти обе полуфинальные встречи.
«УЕФА рад, что в матчах плей-офф «Уэмбли» будет заполняться как минимум на 50 процентов. В данный момент мы ведём переговоры с местными властями, чтобы позволить болельщикам посещать матчи, находясь в Великобритании меньше суток. При этом их передвижения были бы ограничены.
Мы осознаём, под каким давлением оказалось правительство, и надеемся, что нам удастся найти решение, которое устроит всех. Всегда есть план на случай непредвиденных обстоятельств, но мы уверены, что решающие матчи Евро пройдут в Лондоне», — сообщили в УЕФА корреспонденту «Чемпионата» Арине Лавровой.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы запустили серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» говорят о турнире вместе с футбольными гостями. В свежем выпуске Дмитрий Булыкин рассказывает о дружбе с Кристианом Эриксеном, лучших игроках сборной России и специфике Криштиану Роналду.
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