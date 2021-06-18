Экс-тренер Украины отреагировал на информацию о характере вызова Зинченко на Евро-2016

Бывший главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко отреагировал на информацию, что он за деньги вызывал и заигрывал полузащитника Александра Зинченко за национальную команду.



«Кто это вам такое рассказал? Это дебилизм. Это же надо было… это даже нельзя назвать нормальными делами. Как может такое быть? Это дебилизм. Всё, до свидания», — цитирует Фоменко Tribuna.



Ранее спортивный журналист Андрей Сенькив в передаче YouTube-канала ТаТоТаке заявил, что полузащитник сборной Украины Александр Зинченко выступал за национальную команду на Евро-2016 на коррупционной основе.



Сенькив рассказал, что генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов с футбольными агентами обратился к тренеру сборной Украины Михаилу Фоменко с просьбой дать возможность Зинченко сыграть на Евро-2016, чтобы игрок смог набрать необходимое количество матчей за сборную для перехода в «Манчестер Сити».