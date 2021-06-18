Алан Дзагоев: Алексей Березуцкий сказал, что даже мама не знает, сколько мне лет

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, как главный тренер армейцев Алексей Березуцкий и наставник «Рубина» Леонид Слуцкий поздравили его с днём рождения.



«Я молодой, озорной, полон сил, готов горы свернуть (улыбается). Тяжело сказать, на сколько лет себя ощущаю, но сейчас, в начале сборов, — просто отлично. Подготовился хорошо, ещё в конце прошлого сезона по движению всё было в порядке. Что старый, где-то не успеваю — такого не чувствовал. Надеюсь, за счёт новых сборов наберу форму ещё лучше. И можно дерзать, как в молодости (улыбается).



Алексей Березуцкий, когда поздравлял в общем кругу, пошутил, что даже мама не знает, сколько мне лет. Так я же когда родился, мне сразу в тот же день возраст переписали (смеётся). Так что по паспорту 31, а на самом деле 34 или 35. Леонид Викторович Слуцкий тоже звонил — говорит, мол, ну ты же моего возраста на самом деле, Дзага? Я отвечаю — ну нет, всё-таки не вашего (смеётся). Шутки эти, байки ходят постоянно, я абсолютно нормально это воспринимаю. Если серьёзно, было много звонков, Роман Юрьевич Бабаев, Виктор Михайлович Гончаренко — все поздравили. Все в первую очередь желают здоровья, я и сам не против, если оно будет. А всё остальное — как сложится», — цитирует Дзагоева пресс-служба ЦСКА.

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