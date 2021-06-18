Видео: бельгийские болельщики бурно празднуют победу над Данией в Копенгагене

Болельщики сборной Бельгии бурно отпраздновали победу в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Данией.
Встреча прошла накануне, 17 июня, в Копенгагене. После игры бельгийские фанаты отправились на улицы города и стали петь песни.
Видео с бельгийскими болельщиками:
Напомним, соперниками бельгийцев и датчан по группе B являются национальные команды России и Финляндии. После двух туров Бельгия, набрав шесть очков, занимает первое место в квартете. Ниже с тремя очками располагаются Россия и Финляндия. Дания (0) — на последней строчке.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
- 18 июня 2021
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