Видео: бельгийские болельщики бурно празднуют победу над Данией в Копенгагене

Болельщики сборной Бельгии бурно отпраздновали победу в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Данией.



Встреча прошла накануне, 17 июня, в Копенгагене. После игры бельгийские фанаты отправились на улицы города и стали петь песни.

Видео с бельгийскими болельщиками:

Напомним, соперниками бельгийцев и датчан по группе B являются национальные команды России и Финляндии. После двух туров Бельгия, набрав шесть очков, занимает первое место в квартете. Ниже с тремя очками располагаются Россия и Финляндия. Дания (0) — на последней строчке.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.