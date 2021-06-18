Куман: Месси должен закончить карьеру в «Барселоне». В новом сезоне команда будет сильнее
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Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман выразил надежду, что нападающий Лионель Месси останется в команде, а также сообщил, что клуб усилится в летнее трансферное окно.
«Месси должен закончить карьеру в «Барселоне», я всегда об этом говорил. Надеюсь, скоро с ним продлят контракт. Думаю, это возможно. Если Лео останется, это будет хорошая новость для всех.
У нашей команды отличные перспективы. Знаю, что клуб усердно работает, чтобы построить конкурентоспособный состав, который превосходил бы прошлогодний. Команда будет сильнее, я в этом уверен», — приводит слова Кумана Sport.es.
Напомним, контракт Месси с «Барселоной» истекает в конце этого месяца. Президент клуба Жоан Лапорта заявлял, что 33-летний аргентинец хочет остаться в команде.
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