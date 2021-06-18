Роберто Карлос: в «Реале» знают о Дзюбе. Может быть, однажды пригласят в мадридский клуб

Легендарный защитник сборной Бразилии Роберто Карлос поделился мнением о нападающем «Зенита» и сборной России Артёме Дзюбе.



«Об Артёме в «Реале» знают, да. И я правда считаю его сильным форвардом! Нравится, как он берёт на себя ответственность и в сборной, и в «Зените». Но никогда не знаешь, как всё сложится. Нужно работать, совершенствоваться, оставаться лидером. И может быть, повторюсь, может быть — однажды его пригласят в «Реал», — цитирует Роберто Карлоса Sport24.



В чемпионате России Роберто Карлос провёл за «Анжи» 25 матчей. Был временным помощником исполняющего обязанности главного тренера команды. В 2012 году был назначен директором команды.

Напомним, нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба не забивает за сборную России в пяти матчах подряд. Это повторение его личного антирекорда – аналогичная серия была зафиксирована в 2015 году.