«Динамо» продлило контракт с Константином Тюкавиным

Московское «Динамо» на своём официальном сайте объявило о продлении контракта с нападающим Константином Тюкавиным.



Новое соглашение бело-голубых с 18-летним футболистом рассчитано на три года с возможностью продления ещё на сезон.



Тюкавин является воспитанником «Динамо», а за основную команду выступает с прошлого года. Также Константин вызывается в молодёжную сборную России. В минувшем сезоне форвард принял участие в 15 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи, а также получил две жёлтые карточки.



«Динамо» по итогам сезона-2020/2021 заняло седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Соответственно, бело-голубые не сумели пробиться в еврокубки.