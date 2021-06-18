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«Динамо» продлило контракт с Константином Тюкавиным

«Динамо» продлило контракт с Константином Тюкавиным
Михаил Рождественский
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Московское «Динамо» на своём официальном сайте объявило о продлении контракта с нападающим Константином Тюкавиным.

Новое соглашение бело-голубых с 18-летним футболистом рассчитано на три года с возможностью продления ещё на сезон.

Тюкавин является воспитанником «Динамо», а за основную команду выступает с прошлого года. Также Константин вызывается в молодёжную сборную России. В минувшем сезоне форвард принял участие в 15 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи, а также получил две жёлтые карточки.

«Динамо» по итогам сезона-2020/2021 заняло седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Соответственно, бело-голубые не сумели пробиться в еврокубки.

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