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Куман предположил, почему Вейналдум не перешёл в «Барселону»

Куман предположил, почему Вейналдум не перешёл в «Барселону»
Михаил Рождественский
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Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал несостоявшийся переход в команду полузащитника Жоржиньо Вейналдума. Напомним, игрок по истечении контракта с «Ливерпулем» присоединился к «Пари Сен-Жермен».

«Жаль, что Вейналдум не перешёл в «Барселону». Это интересный футболист, который входил в планы многих клубов. Мне кажется, что нам не хватило нескольких встреч, которые могли бы стать решающими. Или, возможно, нам стоило быть более убедительными. Так или иначе, факт в том, что «ПСЖ» нас опередил», — приводит слова Кумана Sport.es.

Вейналдум перешёл в «Ливерпуль» из «Ньюкасл Юнайтед» в 2016 году, а до этого выступал за ПСВ и «Фейеноорд». В завершившемся сезоне 30-летний хавбек принял участие во всех 38 матчах английской Премьер-лиги, забив в них два гола.

«ПСЖ» хочет перехватить у «Барселоны» Вейналдума не потому, что он нужен. А из мести «ПСЖ» хочет перехватить у «Барселоны» Вейналдума не потому, что он нужен. А из мести
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