Куман предположил, почему Вейналдум не перешёл в «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал несостоявшийся переход в команду полузащитника Жоржиньо Вейналдума. Напомним, игрок по истечении контракта с «Ливерпулем» присоединился к «Пари Сен-Жермен».



«Жаль, что Вейналдум не перешёл в «Барселону». Это интересный футболист, который входил в планы многих клубов. Мне кажется, что нам не хватило нескольких встреч, которые могли бы стать решающими. Или, возможно, нам стоило быть более убедительными. Так или иначе, факт в том, что «ПСЖ» нас опередил», — приводит слова Кумана Sport.es.



Вейналдум перешёл в «Ливерпуль» из «Ньюкасл Юнайтед» в 2016 году, а до этого выступал за ПСВ и «Фейеноорд». В завершившемся сезоне 30-летний хавбек принял участие во всех 38 матчах английской Премьер-лиги, забив в них два гола.