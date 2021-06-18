Швеция — Словакия: составы команд на матч чемпионата Европы

Сборные Швеции и Словакии объявили стартовые составы на матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020, который пройдёт сегодня, 18 июня, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Швеция: Ульсен, Лустиг, Линделёф, Даниэльсон, Аугустинссон, С. Ларссон, К. Ульссон, Экдаль, Форсберг, Берг, Исак.
Запасные: Юнссон, Норфельдт, Бенгтссон, Свенссон, Хеландер, Сема, Крафт, Классон, Янссон, Кулусевски, Квайсон, Каюсте.
Словакия: Дубравка, Пекарик, Шатка, Шкриньяр, Губочан, Косцелник, Куцка, Грошовски, Мак, Гамшик, Дуда.
Запасные: Куцяк, Родак, Вальент, Грегуш, Вайсс, Боженик, Бенеш, Ганцко, Гараслин, Дюриш, Лоботка, Громада.
Обслужит встречу бригада арбитров из Германии во главе с Даниэлем Зибертом. Помогать ему будут ассистенты Ян Зайдель и Рафаэль Фольтин. Резервный рефери — болгарин Георги Кабаков.
- 18 июня 2021
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