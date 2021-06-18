Казаков и Аджинджал вошли в тренерский штаб Кержакова в «Нижнем Новгороде»
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В штаб главного тренера Александра Кержакова в «Нижнем Новгороде» вошли Владимир Казаков и Руслан Аджинджал, сообщает пресс-служба клуба. Антон Хазов, Арнольд Слабодич, Валерий Клейменов и Дмитрий Полянин продолжат работу в коллективе. А Валерий Бурлаченко возглавил молодёжную команду «Нижнего Новгорода».
Напомним, «Нижний Новгород» занял третье место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, но вышел в Российскую Премьер-Лигу без стыковых матчей, поскольку финишировавший вторым «Оренбург» не прошёл лицензирование из-за несоответствия домашнего стадиона критериям высшей лиги.
В завершившемся розыгрыше ФНЛ «Нижний Новгород» набрал в 42 турах 88 очков, одержав 27 побед, потерпев восемь поражений и семь раз сыграв вничью.
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