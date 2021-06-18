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Серхио Бускетс излечился от коронавируса и сможет сыграть в матче Испания — Польша

Серхио Бускетс излечился от коронавируса и сможет сыграть в матче Испания — Польша
Михаил Рождественский
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Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс излечился от коронавируса, сообщается на официальном сайте национальной команды.

Последний тест 32-летнего футболиста не выявил у него вирус. В ближайшее время Серхио присоединится к своим партнёрам, после чего команда отправится в Севилью на предстоящий матч с Польшей.

Матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 между Испанией и Польшей состоится завтра, 19 июня, на стадионе «Олимпико де Севилья». Статовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

Календарь Евро-2020
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