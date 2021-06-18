Серхио Бускетс излечился от коронавируса и сможет сыграть в матче Испания — Польша
Поделиться
Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс излечился от коронавируса, сообщается на официальном сайте национальной команды.
Последний тест 32-летнего футболиста не выявил у него вирус. В ближайшее время Серхио присоединится к своим партнёрам, после чего команда отправится в Севилью на предстоящий матч с Польшей.
Матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 между Испанией и Польшей состоится завтра, 19 июня, на стадионе «Олимпико де Севилья». Статовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 18 июня 2021
-
15:43
-
15:26
-
15:21
-
15:10
-
15:06
-
15:05
-
14:57
-
14:56
-
14:47
-
14:45
-
14:34
-
14:12
-
14:03
-
13:48
-
13:43
-
13:08
-
13:00
-
13:00
-
12:58
-
12:57
-
12:52
-
12:52
-
12:34
-
12:20
-
11:53
-
11:42
-
11:37
-
11:36
-
11:24
-
11:03
-
10:45
-
10:42
-
10:39
-
10:13
-
10:07
Партнерский контент
Рекомендуем вам