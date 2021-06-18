Де Брёйне не праздновал забитый мяч из-за уважения к датским фанатам
Поделиться
Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брёйне не праздновал гол, забитый в ворота национальной команды Дании на чемпионате Европы – 2020, из-за уважения к фанатам соперника.
«Роберто Мартинес ввёл меня в игру, попросив искать пространство. Я забил. Но я не хотел праздновать этот гол. Я слишком уважаю датских болельщиков», — цитирует Де Брёйне France 24.
В матче 2-го тура группового этапа Евро-2020 сборные Дании и Бельгии (1:2) прервали матч на 10-й минуте в честь Кристиана Эриксена, который недавно пережил остановку сердца прямо во время матча континентального первенства. Футболисты выбили мяч в аут, а трибуны взорвались аплодисментами. На трибуне датских фанатов появилась большая растяжка с надписью «Вся Дания с тобой, Кристиан».
Комментарии
Рекомендуем вам
- 18 июня 2021
-
17:07
-
16:36
-
16:34
-
16:24
-
16:00
-
15:51
-
15:46
-
15:43
-
15:26
-
15:21
-
15:10
-
15:06
-
15:05
-
14:57
-
14:56
-
14:47
-
14:45
-
14:34
-
14:12
-
14:03
-
13:48
-
13:43
-
13:08
-
13:00
-
13:00
-
12:58
-
12:57
-
12:52
-
12:52
-
12:34
-
12:20
-
11:53
-
11:42
-
11:37
-
11:36
Партнерский контент
Рекомендуем вам