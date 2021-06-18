Де Брёйне не праздновал забитый мяч из-за уважения к датским фанатам

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брёйне не праздновал гол, забитый в ворота национальной команды Дании на чемпионате Европы – 2020, из-за уважения к фанатам соперника.



«Роберто Мартинес ввёл меня в игру, попросив искать пространство. Я забил. Но я не хотел праздновать этот гол. Я слишком уважаю датских болельщиков», — цитирует Де Брёйне France 24.



В матче 2-го тура группового этапа Евро-2020 сборные Дании и Бельгии (1:2) прервали матч на 10-й минуте в честь Кристиана Эриксена, который недавно пережил остановку сердца прямо во время матча континентального первенства. Футболисты выбили мяч в аут, а трибуны взорвались аплодисментами. На трибуне датских фанатов появилась большая растяжка с надписью «Вся Дания с тобой, Кристиан».

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