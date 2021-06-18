Червиченко: сборной России нужно надеяться на бога в матче с Данией. Вдруг повезёт

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча сборной России и национальной команды Дании на чемпионате Европы – 2020.



«Самое ужасное, что нас устраивает даже поражение с разницей не больше, чем в один мяч, если забьём хотя бы один гол. Это может сыграть со сборной злую шутку. Футболисты будут играть с мыслью, что можно уступить с минимальным счётом. Такое приводит к тому, что разница будет в два мяча. Объективно, я не вижу, за счёт чего мы могли бы победить или сыграть более успешно. Нападение у сборной России медленное, у датчан хорошая защита, практически вся команда играет в топ-клубах. У нас в топ-клубах играет один футболист, а один сидит на лавке. Мы проигрываем везде.



У сборной теперь более-менее надёжный вратарь, но всё зависит от того, какая на него будет нагрузка. Нагрузка на ворота и защиту определяется игрой в нападении. А атаковать у нас некому, Дзюба не такой быстрый, чтобы создавать датским защитникам проблемы. По какому принципу Черчесов формирует нападение, понять вообще сложно. Не вижу ситуации, в которой мы имели бы равные шансы с датчанами. Сборной России больше нужно надеяться на бога, вдруг повезёт. Если будут бить, не попадать, но с какого-то отскока вдруг залетит. А дальше встанем около ворот и будем отбиваться», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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