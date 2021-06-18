Агент Ивана Сергеева подтвердил факт переговоров с ЦСКА

Юрий Штромбергер, агент нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева, прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в ЦСКА. Ранее Sport24 сообщил, что футболист близок к трансферу в стан армейцев.
«Мы со всеми топ-клубами ведём диалог, в том числе и с ЦСКА. Но никакой конкретики и решений пока нет», — сказал Штромбергер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Сергеев начинал карьеру в «Строгино», а впоследствии выступал за «Ригу», «Тамбов» и московское «Торпедо». Цвета «Крыльев Советов» защищает с прошлого года. В минувшем сезоне 26-летний форвард стал лучшим бомбардиром Футбольной национальной лиги и установил рекорд первенства по голам. В 42 матчах Иван забил 40 мячей (пять — с пенальти) и помог самарской команде вернуться в Российскую Премьер-Лигу.
- 18 июня 2021
-
17:07
-
16:36
-
16:34
-
16:24
-
16:00
-
15:51
-
15:46
-
15:43
-
15:26
-
15:21
-
15:10
-
15:06
-
15:05
-
14:57
-
14:56
-
14:47
-
14:45
-
14:34
-
14:12
-
14:03
-
13:48
-
13:43
-
13:08
-
13:00
-
13:00
-
12:58
-
12:57
-
12:52
-
12:52
-
12:34
-
12:20
-
11:53
-
11:42
-
11:37
-
11:36