Агент Ивана Сергеева подтвердил факт переговоров с ЦСКА

Юрий Штромбергер, агент нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева, прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в ЦСКА. Ранее Sport24 сообщил, что футболист близок к трансферу в стан армейцев.



«Мы со всеми топ-клубами ведём диалог, в том числе и с ЦСКА. Но никакой конкретики и решений пока нет», — сказал Штромбергер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Сергеев начинал карьеру в «Строгино», а впоследствии выступал за «Ригу», «Тамбов» и московское «Торпедо». Цвета «Крыльев Советов» защищает с прошлого года. В минувшем сезоне 26-летний форвард стал лучшим бомбардиром Футбольной национальной лиги и установил рекорд первенства по голам. В 42 матчах Иван забил 40 мячей (пять — с пенальти) и помог самарской команде вернуться в Российскую Премьер-Лигу.