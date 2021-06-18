В «Крыльях Советов» отреагировали на информацию о возможном переходе Сергеева в ЦСКА

Гендиректор «Крыльев Советов» Вадим Андреев отреагировал на информацию о возможном переходе нападающего самарской команды Ивана Сергеева в стан московского ЦСКА.
«Его переход возможен. Но он также близок к тому, чтобы остаться в «Крыльях Советов». Сейчас мы делаем всё возможное, чтобы сохранить Ивана в команде. Я думаю, что до вторника все вопросы о его будущем решатся. Со мной по его переходу никто не связывался, в клуб никаких предложений не приходило. Возможно, выходили на агента игрока. Сейчас Иван с командой на сборах, работает и тренируется», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Сергеев начинал карьеру в «Строгино», а впоследствии выступал за «Ригу», «Тамбов» и московское «Торпедо». Цвета «Крыльев Советов» защищает с прошлого года. В минувшем сезоне 26-летний форвард стал лучшим бомбардиром Футбольной национальной лиги и установил рекорд первенства по голам. В 42 матчах Иван забил 40 мячей (пять — с пенальти) и помог самарской команде вернуться в Российскую Премьер-Лигу.
- 18 июня 2021
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