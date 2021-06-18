Уткин: может, это не Дзюба приехал на Евро сытым, а Черчесов — слишком уверовавшим в себя?

Известный блогер Василий Уткин поделился мыслями о выступлении нападающего сборной России Артёма Дзюбы на чемпионате Европы — 2020.



«Самое популярное и критическое, что я читаю и слышу о Дзюбе, — что он выглядит каким-то не очень голодным, даже сытым. Вспоминаю слова, по-моему, Андрея Аршавина, который говорил: как угодно относитесь к Дзюбе, но то, что он три года подряд поддерживает себя в настолько выдающейся спортивной и мотивированной форме, вызывает уважение. А вот сейчас я смотрю на Дзюбу на Евро и думаю: такого ощущения от него в Лиге чемпионов уже не возникало. Это ощущение, которое мы вынесли из чемпионата России. Так, может, критерий просел?



Ну хорошо, не получается в атаке через центр мяч вывести по земле, но ведь сборная России всегда очень успешно пользовалась забросами на Дзюбу, который впереди цеплялся за мяч. Предположим, мы не увидели этого в матче с Бельгией — защитник Боята очень хорошо умеет играть против Дзюбы и делает это уже не в первый раз. Но в матче с Финляндией почему этого ни разу не произошло?



Может, это не Дзюба сытым приехал на Евро, а Черчесов — слишком уверовавшим в себя? Черчесов на чемпионате мира — человек, которого два года мурыжили в прессе за невнятную игру, метания с составом и хамство в общении с журналистами. И он прекрасно понимал, что для него чемпионат мира — момент истины. И получилось так, что он, готовя команду и, в общем-то, облажавшись со стартовым составом (на матч с Саудовской Аравией (5:0). — Прим. «Чемпионата»), оказался готов переосмыслить некоторые вещи по ходу. А сейчас Черчесов уверен в себе. Он государственный тренер», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.

Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы запустили серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» говорят о турнире вместе с футбольными гостями. В свежем выпуске Дмитрий Булыкин рассказывает о дружбе с Кристианом Эриксеном, лучших игроках сборной России и специфике Криштиану Роналду.



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