Патрик Шик заявил, что сборная Чехии в матче с Хорватией сделает ставку на контратаки

Нападающий сборной Чехии Патрик Шик высказался о предстоящем матче чемпионата Европы с национальной командой Хорватии.

«Сборная Хорватии будет больше владеть мячом, а это означает, что сзади нам нужно быть более внимательными, лучше обороняться и стараться не допускать голевых моментов. Поскольку, как только у них таковые появятся, думаю, она сможет воспользоваться ими лучше, чем сборная Шотландии. Таким образом, ключ к успеху в том, чтобы грамотно обороняться и использовать свои шансы в контратаках», — приводит слова Шика официальный сайт УЕФА.

Напомним, сегодня, 18 июня, состоится матч сборных Хорватии и Чехии. Встреча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В группе D, помимо хорватов и чехов, выступают национальные команды Англии и Шотландии.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.