Роналду стал первым, кто набрал 300 млн подписчиков в «Инстаграме»

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым человеком, кто набрал 300 миллионов подписчиков в «Инстаграме». Ранее таких показателей не было ни у одного пользователя соцсети.

Среди самых популярных людей в «Инстаграме» также фигурируют актёр Дуэйн «Скала» Джонсон (246 млн подписчиков), певица Ариана Гранде (244 млн) и модель Кайли Дженнер (241 млн).

Среди коллег Роналду самыми популярными являются нападающий «Барселоны» Лионель Месси (219 млн подписчиков) и форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар (152 млн).

В минувшем сезоне Серии А Криштиану Роналду вышел на поле 33 раза, забил 29 голов и сделал три результативные передачи. На его счету также шесть матчей в Лиге чемпионов сезона-2020/2021, в которых он забил четыре гола и сделал два голевых паса.