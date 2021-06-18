Швеция — Словакия: шведы открыли счёт в матче, реализовав пенальти

Сегодня, 18 июня, сборная Швеции встречается с национальной командой Словакии. Встреча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счёт в матче открыла сборная Швеции. На 76-й минуте пенальти реализовал Эмиль Форсберг.



Обслуживает встречу бригада арбитров из Германии во главе с Даниэлем Зибертом. Помогают ему ассистенты Ян Зайдель и Рафаэль Фольтин. Резервный рефери — болгарин Георги Кабаков.



Напомним, в группе E, помимо шведов и словаков, выступают национальные команды Испании и Польши.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.