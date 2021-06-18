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Киевское «Динамо» продаст форварда Русина в «Днепр-1»

Киевское «Динамо» продаст форварда Русина в «Днепр-1»
Никита Дарквеев
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Нападающий киевского «Динамо» Назарий Русин прибыл в расположение команды «Днепр-1» и с новыми партнёрами начал подготовку к будущему сезону. Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua.

Как стало известно источнику, в ближайшее время клубы объявят о деталях сделки по поводу трансфера 22-летнего форварда. Этим летом Русин вернулся из аренды в польской «Легии», с варшавским клубом у футболиста возник конфликт. Ранее «Динамо» также сдавало Назария в аренду луганской «Заре» в 2019 году.

Русин — воспитанник киевлян. Всего в украинской Премьер-лиге Назарий сыграл 57 матчей, в которых забил двенадцать голов и сделал семь результативных передач. В его активе также 10 матчей и шесть голов за молодёжную сборную Украины.

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