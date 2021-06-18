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Швеция — Словакия, результат матча 18 июня 2021, счёт 1:0, чемпионат Европы по футболу — 2020

Швеция обыграла Словакию на Евро благодаря голу с пенальти
Максим Хрущ
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Сегодня, 18 июня, сборная Швеции встретилась с национальной командой Словакии. Матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершился минимальной победой шведов со счётом 1:0. Обслуживала встречу бригада арбитров из Германии во главе с Даниэлем Зибертом.

Первый тайм этого матча не отличался особой зрелищностью, о чём свидетельствуют итоговые 0:0 на табло к перерыву. Во второй половине встречи игра оживилась, команды начали создавать голевые моменты. Единственное взятие ворот произошло на 76-й минуте. Счёт в матче открыла Швеция, автором гола стал Эмиль Форсберг, реализовавший пенальти. Финальный свисток арбитра зафиксировал минимальную победу шведов.

Напомним, в группе E, помимо шведов и словаков, выступают национальные команды Испании и Польши. Благодаря сегодняшней победе Швеция вышла на первое место в турнирной таблице группы Е, набрав за два тура 4 очка. Словакия (3) — на втором месте. На третьей строчке расположилась Испания (1), замыкает квартет Польша (0).

ЧЕ-2020 - финальный раунд. Группа E. 2-й тур
18 июня 2021, пятница. 16:00 МСК
Швеция
Окончен
1 : 0
Словакия
1:0 Форсберг – 77' (пен)
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