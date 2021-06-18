Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лассина Траоре, которым интересовался «Локомотив», перешёл в «Шахтёр»

Лассина Траоре, которым интересовался «Локомотив», перешёл в «Шахтёр»
Никита Дарквеев
Комментарии

20-летний африканский форвард Лассина Траоре, которым интересовался московский «Локомотив», подписал пятилетний контракт с донецким «Шахтёром». Украинский клуб объявил об этом на своём сайте.

Ранее форвард отказался продлевать контракт с «Аяксом», который истекал в 2022 году, поэтому амстердамский клуб пожелал сразу же продать игрока. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего нападающего в € 6,5 млн. Амстердамцы рассчитывали заработать на трансфере не менее € 10 млн.

Лассина Траоре сыграл за «Аякс» 31 матч, забил 12 голов и отдал 12 результативных передач. За сборную Буркина-Фасо он забил пять мячей в 14 встречах.

Траоре начинал карьеру в клубе «Рахимо». В 16-летнем возрасте стал футболистом «Аякса» из Кейптауна и впервые сыграл за национальную сборную своей страны. В мае 2019 года дебютировал в чемпионате Нидерландов за амстердамский «Аякс».

Новость по теме
Киевское «Динамо» продаст форварда Русина в «Днепр-1»
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021