Лассина Траоре, которым интересовался «Локомотив», перешёл в «Шахтёр»

20-летний африканский форвард Лассина Траоре, которым интересовался московский «Локомотив», подписал пятилетний контракт с донецким «Шахтёром». Украинский клуб объявил об этом на своём сайте.



Ранее форвард отказался продлевать контракт с «Аяксом», который истекал в 2022 году, поэтому амстердамский клуб пожелал сразу же продать игрока. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего нападающего в € 6,5 млн. Амстердамцы рассчитывали заработать на трансфере не менее € 10 млн.



Лассина Траоре сыграл за «Аякс» 31 матч, забил 12 голов и отдал 12 результативных передач. За сборную Буркина-Фасо он забил пять мячей в 14 встречах.

Траоре начинал карьеру в клубе «Рахимо». В 16-летнем возрасте стал футболистом «Аякса» из Кейптауна и впервые сыграл за национальную сборную своей страны. В мае 2019 года дебютировал в чемпионате Нидерландов за амстердамский «Аякс».