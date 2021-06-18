Англия — Шотландия: прямой эфир матча Евро-2020, смотреть онлайн на Первом канале

Сегодня, 18 июня, состоится матч сборных Англии и Шотландии. Встреча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Посмотреть матч сборных Англии и Шотландии можно на Первом канале, прямая трансляция доступна на официальном сайте телеканала.
Обслужит встречу бригада арбитров из Испании во главе с Матеу Лаосом. Помогать ему будут ассистенты Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Резервный рефери — турок Джюнейт Чакыр.
Напомним, в группе D, помимо англичан и шотландцев, выступают национальные команды Хорватии и Чехии.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
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