«Спартак» и «Динамо» интересуются защитником «Лацио»
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Защитник «Лацио» Адам Марушич может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге. В услугах 28-летнего черногорца заинтересованы московские «Спартак» и «Динамо», информирует Sempre Inter.
Согласно сведениям источника, Марушич положительно смотрит на перспективу смены клубной прописки. Футболиста не устраивают его положение в «Лацио» и нынешняя зарплата, которая составляет порядка € 900 тыс. в год.
«Лацио» готов рассмотреть вариант продажи Адама, ведь на данный момент стороны не могут договориться о пролонгации сотрудничества, а действующий контракт защитника с римскими «орлами» истекает уже в 2022 году.
Помимо «Спартака» и «Динамо», Марушича в свои шорт-листы включили «Милан», «Интер», «Лестер» и «Эвертон».
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