5800 игроков уже проверили свои знания в ЕВРОквиз-баттле: «Чемпионат» VS «ВКонтакте»

В официальных сообществах «Чемпионат» и «Спорт ВКонтакте» с 15 по 27 июня проходит беспрецедентное футбольное противостояние. Пользователи «ВКонтакте» могут присоединиться к сборной одной из двух публичных страниц и помочь ей одержать победу в ЕВРОквиз-баттле: «Чемпионат» VS «ВКонтакте».
Для начала игры нужно написать в личные сообщения сообществ — «старт» или «начать». Чат-бот подберёт соперника из противоположной команды и в режиме онлайн задаст обоим по семь вопросов о чемпионате Европы. Игрок, который ответил на вопросы быстрее и правильнее оппонента, одержит победу.
Каждая победа пользователей в квизе продвигает сборную ближе к воротам соперника. Для того чтобы забить гол, нужно довести мяч до ворот. К примеру, если команда завладела мячом около своих ворот, ей нужно одержать пять побед подряд, чтобы пересечь поле и забить гол. А если мяч попал к команде в центре поля, то потребуется всего три победы подряд. Матч длится ровно сутки, текущее положение на поле можно увидеть в обложках обеих публичных страниц.
По итогам трёх игровых дней «Чемпионат» ведёт со счётом 3:0 в серии. В игре уже приняли участие 5800 уникальных игроков. Девять из них выиграли призы от «ВКонтакте». Всего «ВКонтакте» и «Чемпионат» сыграют 12 матчей. Противостояние продлится до 27 июня. Присоединяйтесь к команде «Чемпионата», проверяйте свои знания о ЧЕ и выигрывайте призы от «ВКонтакте», «Чемпионата» и PUMA!
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