Хорватия — Чехия: хорваты сравняли счёт в начале второго тайма

Сегодня, 18 июня, сборная Хорватии встречается с национальной командой Чехии. Матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходит на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сборная Хорватии на 47-й минуте сравняла счёт. Автором гола стал атакующий полузащитник Иван Перишич.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Испании во главе с Карлосом Дель Серро Гранде. Помогают ему ассистенты Хуан Юсте Хименес и Роберто Алонсо Фернандес. Резервный рефери — швейцарец Сандро Шерер.



Напомним, в группе D, помимо хорватов и чехов, выступают национальные команды Англии и Шотландии.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.